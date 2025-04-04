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Про це повідомила міська рада українського Маріуполя, передає RegioNews.

"В окупованому місті зафіксовано випадок зараження близько 700 курей... Вірус виявили у курей, що утримуються у приватному секторі міста, повідомляють місцеві ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пташиного грипу сприйнятливі не тільки птахи, цей вірус може вражати свиней, кішок, собак і людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти місяцями не платять зарплату медикам та комунальникам.