Скільки людей досі залишаються у Покровську

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Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

Як зазначається, ситуація у місті — критична.

"Окупанти трощать житлові квартали авіабомбами, щодня тут – нові руїни. Незважаючи на небезпеку, у Покровську досі залишаються понад дві тисячі людей. Після руйнування будинків багато хто звертається до поліції з проханням про евакуацію", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом з волонтерами кожного дня прориваються до Покровська, щоб вивезти тих, хто нарешті зважився на евакуацію.

До початку повномасштабного російського вторгнення в Покровську жили понад 60 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як б’ють по окупантах на Донеччині.