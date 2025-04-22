Скільки людей досі залишаються у Покровську
У Покровську Донецької області досі залишається понад 2 тисячі осіб
Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.
Як зазначається, ситуація у місті — критична.
"Окупанти трощать житлові квартали авіабомбами, щодня тут – нові руїни. Незважаючи на небезпеку, у Покровську досі залишаються понад дві тисячі людей. Після руйнування будинків багато хто звертається до поліції з проханням про евакуацію", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці разом з волонтерами кожного дня прориваються до Покровська, щоб вивезти тих, хто нарешті зважився на евакуацію.
До початку повномасштабного російського вторгнення в Покровську жили понад 60 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як б’ють по окупантах на Донеччині.