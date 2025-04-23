На Донетчине оккупанты убили еще четырех человек, семеро ранены

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22 апреля в результате вражеских атак в Донецкой области погибли четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне убили 3 жителей в Мирнограде и одного человека Новоэкономического. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, сегодня утром, 23 апреля, россияне атаковали дроном-камикадзе Марганец в Днепропетровской области. В результате обстрела погибли девять человек, еще 30 мирных жителей получили ранения.