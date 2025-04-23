Через обстріли Дніпропетровщини постраждали двоє людей

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Російські окупанти вкотре атакували два райони Дніпропетровщини ударними дронами. В області працювала ППО, є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що оборонці неба збили в регіоні чотири ворожі безпілотники.

"Через атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків – 40 та 48 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно", – йдеться в повідомленні.

На Синельниківщині виникла пожежа на аграрному підприємстві. Рятувальники приборкують вогонь.

Також FPV-дронами агресор цілив по Нікопольщині. дісталося райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. На щастя, там минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вночі 23 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали двоє містян, є пошкодження.