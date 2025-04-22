Українські прикордонники показали, як б’ють по окупантах на Донеччині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На Бахмутському напрямку прикордонники Луганського та Білгород-Дністровського загонів знищують росіян за допомогою мінометів 120-го калібру та реактивної системи залпового вогню Rak-SA-12.

"Головне завдання артилеристів – прикривати підрозділи на передньому краї та нищити живу силу й техніку противника, що намагається прорвати оборону", - йдеться у повідомленні.

Як це відбувається – дивіться у відео.

Нагадаємо, українські бійці знищили на Донеччині наземний ворожий безпілотник.