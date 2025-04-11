Бійці ГУР ліквідували 45 окупантів під Покровськом
На Покровському напрямку воїни підрозділу "Крила" Департаменту активних дій ГУР МО України нещадно нищать російську піхоту та автотранспорт
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"На відео – руйнівні прильоти українських дронів по позиціях та схованках окупантів. Результат – 45 загарбників знешкоджено, з них 17 – безповоротно", – йдеться у повідомленні.
Також розвідники допомогли вивести з оточення екіпаж БпЛА суміжного підрозділу Сил оборони.
Нагадаємо, на Запорізькому фронті воїни ГУР зачистили селище від російських окупантів.
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