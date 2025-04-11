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11 квітня 2025, 01:45

Бійці ГУР ліквідували 45 окупантів під Покровськом

11 квітня 2025, 01:45
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скріншот із відео
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На Покровському напрямку воїни підрозділу "Крила" Департаменту активних дій ГУР МО України нещадно нищать російську піхоту та автотранспорт

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"На відео – руйнівні прильоти українських дронів по позиціях та схованках окупантів. Результат – 45 загарбників знешкоджено, з них 17 – безповоротно", – йдеться у повідомленні.

Також розвідники допомогли вивести з оточення екіпаж БпЛА суміжного підрозділу Сил оборони.

Нагадаємо, на Запорізькому фронті воїни ГУР зачистили селище від російських окупантів.

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