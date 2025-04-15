Украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом

скриншот с видео

На Бахмутском направлении пограничники эффективно охотятся за танками, артиллерией и пехотой оккупантов с помощью ночных бомберов "Vampire". Воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" активно применяют этот тип БпЛА на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что тяжелый бомбер "Vampire" стал настоящим ночным кошмаром для российских войск. Из-за эффективной работы дрон получил собственное прозвище от врага - "Баба Яга".

"Два опытных пилота "Скиф" и "Джин" на конкретных примерах объясняют, какие сильные стороны "Вампиров", а также раскрывают детали боевой работы ночных бомберов", – говорится в сообщении.

На видео ГПСУ – кадры уничтожения российской бронетехники, артиллерии, охоты за пехотой и логистикой врага.

Напомним, на днях пограничники показали ночную охоту на оккупантов дронами "Баба Яга".