Бойцы ГУР ликвидировали 45 оккупантов под Покровском
На Покровском направлении воины подразделения "Крылья" Департамента активных действий ГУР МО Украины беспощадно уничтожают российскую пехоту и автотранспорт
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"На видео – разрушительные прилеты украинских дронов по позициям и тайникам оккупантов. Результат – 45 захватчиков обезврежено, из них 17 – безвозвратно", – говорится в сообщении.
Также разведчики помогли вывести из окружения экипаж БпЛА смежного подразделения Сил обороны.
Напомним, на Запорожском фронте воины ГУР зачистили поселок от российских оккупантов.
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