фото: ДПСУ

Минулої доби на Сумщині під час ворожих повітряних атак прикордонники знищили безпілотник типу "Шахед", а також FPV-дрони

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"У результаті професійної роботи прикордонників баражуючий боєприпас був успішно знищений", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, захисникам кордону вдалося ліквідувати ще й 5 FPV-дронів, три з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 85 ворожих дронів, ще 49 – локаційно втрачені.