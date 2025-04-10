На Сумщині прикордонники знищили російські безпілотники
Минулої доби на Сумщині під час ворожих повітряних атак прикордонники знищили безпілотник типу "Шахед", а також FPV-дрони
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"У результаті професійної роботи прикордонників баражуючий боєприпас був успішно знищений", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, захисникам кордону вдалося ліквідувати ще й 5 FPV-дронів, три з яких на оптоволокні.
Нагадаємо, в ніч проти 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 85 ворожих дронів, ще 49 – локаційно втрачені.
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