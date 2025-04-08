Війська РФ накрили вогнем житлову інфраструктуру в Лимані: є руйнування

фото: ДСНС України у Донецькій області

У вівторок вранці, 8 квітня, російські загарбники атакували Лиман Краматорського району. Під ворожим вогнем опинився житловий сектор міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Донецькій області.

Через обстріли окупантів у Лимані постраждала житлова інфраструктура та цивільний автотранспорт. Внаслідок удару пошкоджені чотири приватні будинки. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу та наслідки ворожої атаки.

"На щастя, загиблих та травмованих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 квітня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Добропілля Покровського району. Через атаку в місті пошкоджена житлова інфраструктура та цивільний автотранспорт.