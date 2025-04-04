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На Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения вражеских ЗРК.

"Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид с рф. Операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС за две недели обнаружили и поразили три вражеских системы ПВО: два ЗРК "Бук" неустановленных модификаций и ЗРК "Тор" на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, а их общая стоимость составляет около $50 млн. Для поражения СБС применили ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.

Напомним, украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".