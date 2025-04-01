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01 апреля 2025, 17:25

В Донецкой области войска РФ ударили по жилым домам: возник пожар, есть разрушения

01 апреля 2025, 17:25
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фото: ГСЧС Украины в Донецкой области
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Сегодня днем оккупанты нанесли удар по жилой застройке города Белицкое Покровского района. Снаряд попал вблизи пятиэтажки. Возник пожар в одной из квартир

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

К счастью, в результате вражеской атаки люди не пострадали.

"По предварительной информации, в результате обстрела повреждены пятиэтажный многоквартирный дом и три частных жилых дома. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние дома.

Напомним, утром 1 апреля россияне нанесли удары по энергетике в Херсоне. Без электроснабжения осталось 45 тысяч потребителей.

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война пожар обстрелы оккупанты ГСЧС Донецкая область многоэтажка
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