Житель Донеччини до смерті забив свою сестру

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У селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області чоловік під час сварки жорстоко побив свою сестру, внаслідок чого вона померла. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, трагедія сталася 16 березня. Відомо, що брат і сестра разом розпивали алкогольні напої. Між родичами виникла суперечка. У розпалі конфлікту розлючений чоловік кілька разів ударив жінку по обличчю, а потім витягнув її до коридору, де продовжив бити кулаками. Від восьми ударів у голову потерпіла впала на підлогу та втратила свідомість.

Після побиття підозрюваний звернувся до знайомого фельдшера, заявивши, що сестра втратила свідомість через падіння. Медик, прибувши на місце, лише констатував смерть 39-річної жінки.

"За висновками судово-медичної експертизи, вона померла від тупої травми голови, що супроводжувалась крововиливами", – йдеться у повідомленні.

Зловмисника взяли під варту, слідчі повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині суд залишив без змін вирок чоловіку, який вбив доньку та намагався вбити сина.