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В поселке Новоэкономическое Покровского района Донецкой области мужчина во время ссоры жестоко избил свою сестру, в результате чего она скончалась. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, трагедия произошла 16 марта. Известно, что брат и сестра вместе распивали алкогольные напитки. Между родственниками возник спор. В разгар конфликта разъяренный мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, а затем вытащил ее в коридор, где продолжил бить кулаками. От восьми ударов в голову потерпевшая упала на пол и потеряла сознание.

После избиения подозреваемый обратился к знакомому фельдшеру, заявив, что сестра потеряла сознание из-за падения. Прибывший на место медик лишь констатировал смерть 39-летней женщины.

"По выводам судебно-медицинской экспертизы, она скончалась от тупой травмы головы, сопровождавшейся кровоизлияниями", – говорится в сообщении.

Злоумышленника взяли под стражу, следователи сообщили ему о подозрении. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына.