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Жахлива подія сталася в окупованому Херсоні влітку 2022 року. Тоді зі слідами насильницької смерті були знайдені жінка та її маленька донька

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після деокупації Херсона поліцейським стало відомо, що в липні 2022 року в одному з приватних будинків були знайдені мертвими 40-річна жінка та її 7-річна донька. Судмедекспертиза встановила, що обидві жертви були задушені. Дівчинка при цьому також була зґвалтована.

Під час проведення розслідування правоохоронці встановили обставини злочину та причетного до цього зловмисника. Ним виявився 40-річний колишній чоловік вбитої жінки.

Наразі фігуранту заочно оголосили підозру. Встановлюється його місцеперебування.

Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та забив до смерті знайому.