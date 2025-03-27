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За скоєне чоловіку загрожує до 8 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Львів’янин наніс своєму собаці "Рижику" не менше чотирьох ударів по голові дерев’яною битою, завдавши йому смертельні травми.

Експерти провели огляд та зафіксували всі травми, які 53-річний фігурант наніс собаці.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Йому загрожує від 5 до 8 років вʼязниці.

За рішенням суду фігурант перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку, побивши та скинувши зі сходів.