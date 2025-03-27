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27 березня 2025, 16:59

Заважали звуки ремонту: житель Харківщини вбив одного сусіда і травмував іншого

27 березня 2025, 16:59
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Фото: прокуратура
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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку. Виявилось, що він вбив людину

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Повідомили про підозру 50-річному жителю Харківщини, який вбив людину, а також травмував іншу особу. Сама трагедія сталась 26 березня. Тоді двоє братів віком 52 та 57 років ремонтували дах у будинку. Сусіду не сподобалось це: він зробив їм зауваження - мовляв, він відпочиває з алкоголем, а ремонт йому заважає.

Брати повідомили, що нічого не порушують. Чоловік розізлився, взяв одноствольну рушницю та вийшов надвір. Спочатку зловмисник здійснив постріл в 52-річного чоловіка, від якого той помер. Потім фігурант вистрелив у його брата. На щастя, потерпілий вижив.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі чоловік убив знайомого і викинув тіло. Відомо, що це сталось, коли потерпілий перебував в гостях у знайомого. Коли між ними стався конфлікт, господар взяв кухонний ніж зі столу та завдав ним смертельне поранення своєму гостю. Постраждалий помер від отриманих травм.

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