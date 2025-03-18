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18 березня 2025, 16:15

Війська РФ поранили 5 жителів Донеччини, серед постраждалих – 3 дітей

18 березня 2025, 16:15
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фото: Нацполіція
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Вчора, 17 березня, російські окупаційні війська завдали 3 371 удар по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – троє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Торецьк та село Стінки. Російські загарбники пошкодили 36 цивільних об’єкти, із них — 25 житлових будинків.

"У Покровську росія атакувала приватний сектор — троє дітей зазнали поранень, пошкоджено 2 будинки", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що протягом 17 березня:

  • На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" - травмували двох цивільних осіб, пошкодили два багатоквартирних і 13 приватних будинків, цивільне авто, три лінії електропередач та два газопроводи.
  • Ще одна бомба поцілила по Стінках Костянтинівської громади – руйнувань зазнали шість приватних будинків і ЛЕП.
  • У Білицькому ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
  • По Родинському ворог вдарив артилерією – пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще семеро – поранені.

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