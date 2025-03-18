Війська РФ поранили 5 жителів Донеччини, серед постраждалих – 3 дітей
Вчора, 17 березня, російські окупаційні війська завдали 3 371 удар по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – троє дітей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Торецьк та село Стінки. Російські загарбники пошкодили 36 цивільних об’єкти, із них — 25 житлових будинків.
"У Покровську росія атакувала приватний сектор — троє дітей зазнали поранень, пошкоджено 2 будинки", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що протягом 17 березня:
- На Костянтинівку війська РФ скинули дві бомби "ФАБ-250" - травмували двох цивільних осіб, пошкодили два багатоквартирних і 13 приватних будинків, цивільне авто, три лінії електропередач та два газопроводи.
- Ще одна бомба поцілила по Стінках Костянтинівської громади – руйнувань зазнали шість приватних будинків і ЛЕП.
- У Білицькому ворожий FPV-дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
- По Родинському ворог вдарив артилерією – пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще семеро – поранені.