Войска РФ ранили 5 жителей Донецкой области, среди пострадавших – 3 детей
Вчера, 17 марта, российские оккупационные войска нанесли 3 371 удар по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, Торецк и село Стенки. Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них — 25 жилых домов.
"В Покровске россия атаковала частный сектор — трое детей получили ранения, повреждены 2 дома", — говорится в сообщении.
Известно, что в течение 17 марта:
- На Константиновку войска РФ сбросили две бомбы "ФАБ-250" - травмировали двух гражданских, повредили два многоквартирных и 13 частных домов, гражданское авто, три линии электропередач и два газопровода.
- Еще одна бомба попала по Стенкам Константиновской общины – разрушения получили шесть частных домов и ЛЭП.
- В Белицком вражеский FPV-дрон повредил частный дом и хозяйственное сооружение.
- По Родинскому враг ударил артиллерией – повреждены частный дом и две хозяйственные постройки.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще семеро - ранены.