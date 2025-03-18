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18 марта 2025, 16:15

Войска РФ ранили 5 жителей Донецкой области, среди пострадавших – 3 детей

18 марта 2025, 16:15
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фото: Нацполиция
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Вчера, 17 марта, российские оккупационные войска нанесли 3 371 удар по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, Торецк и село Стенки. Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них — 25 жилых домов.

"В Покровске россия атаковала частный сектор — трое детей получили ранения, повреждены 2 дома", — говорится в сообщении.

Известно, что в течение 17 марта:

  • На Константиновку войска РФ сбросили две бомбы "ФАБ-250" - травмировали двух гражданских, повредили два многоквартирных и 13 частных домов, гражданское авто, три линии электропередач и два газопровода.
  • Еще одна бомба попала по Стенкам Константиновской общины – разрушения получили шесть частных домов и ЛЭП.
  • В Белицком вражеский FPV-дрон повредил частный дом и хозяйственное сооружение.
  • По Родинскому враг ударил артиллерией – повреждены частный дом и две хозяйственные постройки.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще семеро - ранены.

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