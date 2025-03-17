фото: ГПСУ

В Донецкой области воины подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" мастерски сожгли вражеский танк. Бронетехнику уничтожили вместе с экипажем

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Очередная бестолковая попытка оккупантов в Донецкой области прорваться к украинским позициям на одиноком танке. Результат очевиден — пилоты "Феникс" сожгли "железку" вместе с ее экипажем", — говорится в сообщении.

Напомним, на Покровском направлении воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ взяли в плен двух российских оккупантов.