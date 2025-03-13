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13 марта 2025, 19:45

Оккупанты атаковали Константиновку и Покровск: ранены 8 гражданских, среди них - ребенок

13 марта 2025, 19:45
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фото: Донецкая областная прокуратура
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В течение 13 марта российские войска наносили удары по Константиновке и Покровску на Донетчине. В результате вражеских обстрелов пострадали мирные жители, повреждены и разрушены частные дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, по Константиновке кафиры ударили из РСЗО "Смерч". В одном из домов ранения получили 46-летний мужчина и его 49-летняя жена. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, контузии и ссадины рук.

Также оккупационные войска РФ несколько раз атаковали Покровск.

"В результате разрушения дома получили телесные повреждения мужчина 40 лет и 41-летняя женщина. Кроме того, травмированы их 15-летний сын", – говорится в сообщении.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

В результате очередной атаки еще троих гражданских госпитализировали в больницу. Травмы получили 50-летняя женщина и мужчины 46 и 51 года, которые в момент обстрела находились в магазине. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

По факту совершения военных преступлений РФ правоохранители приступили к расследованию.

Напомним, в среду, 12 марта, российские военные нанесли удары по Покровску и Мирнограду в Донецкой области. Погибли три человека.

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