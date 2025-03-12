Россияне обстреляли Покровск и Мирноград: трое погибших

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В среду, 12 марта, российские военные нанесли удары по Покровску и Мирнограду в Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Утром под прицел оккупантов попал частный сектор Покровска, где получила осколочное ранение головы 50-летняя женщина. Впоследствии враг повторил атаку на город. В эпицентре поражения оказался 38-летний мужчина, который получил смертельные травмы.

Также россияне нанесли удар по Мирнограду. Там погиб 39-летний горожанин. В результате еще одного обстрела на территории домовладения был смертельно травмирован 62-летний местный житель. Его 61-летняя жена получила ушиб спины.

Тип вооружения устанавливается.

Напомним, утром 12 марта россияне обстреляли село Рожковичи в Сумской области. В результате атаки погиб один человек, еще один житель получил ранения.