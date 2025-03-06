У Краматорську внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей
У місті Краматорськ Донецької області внаслідок обстрілу армії РФ поранення отримали двоє мирних жителів
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
"Станом на 12:00 відомо про двох постраждалих", - написав він.
Зазначимо, упродовж доби на Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.
Нагадаємо, за минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень. Найгарячіше було на Курському і Торецькому напрямках.
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