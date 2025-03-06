В Краматорске в результате российского обстрела ранены два человека
В городе Краматорск Донецкой области в результате обстрела армии РФ ранения получили двое мирных жителей
Об этом сообщил в Facebook начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"По состоянию на 12:00 известно о двух пострадавших", - написал он.
Отметим, за сутки на Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного.
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боеприкосновений. Горячее всего было на Курском и Торецком направлениях.
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