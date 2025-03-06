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06 марта 2025, 13:12

В Краматорске в результате российского обстрела ранены два человека

06 марта 2025, 13:12
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фото: freepik.com
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В городе Краматорск Донецкой области в результате обстрела армии РФ ранения получили двое мирных жителей

Об этом сообщил в Facebook начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

"По состоянию на 12:00 известно о двух пострадавших", - написал он.

Отметим, за сутки на Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного.

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло более 100 боеприкосновений. Горячее всего было на Курском и Торецком направлениях.

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