Стало відомо, скільки цивільних залишається в Донецькі області
Цивільні мешканці почали активніше евакуюватись з небезпечних громад Донецької області
Як передає RegioNews, про це повідомила Донецька ОВА.
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації жителі Донеччини почали активніше виїжджати", - йдеться у повідомленні.
Станом на 4 березня у Покровську залишається трохи більше як 3 тисячі мешканців, у Костянтинівці – 9700 людей.
"Загалом на території Донецької області залишається 288 тисяч цивільних мешканців, з них близько 22 тисячі – це діти. Серед громад, віднесених до зони активних бойових дій, діти проживають тільки в Лиманській міській громаді, де загалом 214 неповнолітніх", - повідомили у Донецькій ОВА.
Раніше бригада "Помста" показала, як "рубає" окупантів на Донеччині.
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