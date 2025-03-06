Стало відомо, скільки цивільних залишається в Донецькі області

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Як передає RegioNews, про це повідомила Донецька ОВА.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації жителі Донеччини почали активніше виїжджати", - йдеться у повідомленні.

Станом на 4 березня у Покровську залишається трохи більше як 3 тисячі мешканців, у Костянтинівці – 9700 людей.

"Загалом на території Донецької області залишається 288 тисяч цивільних мешканців, з них близько 22 тисячі – це діти. Серед громад, віднесених до зони активних бойових дій, діти проживають тільки в Лиманській міській громаді, де загалом 214 неповнолітніх", - повідомили у Донецькій ОВА.

Раніше бригада "Помста" показала, як "рубає" окупантів на Донеччині.