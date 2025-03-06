Стало известно, сколько гражданских остается в Донецкой области

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Как передает RegioNews, об этом сообщила Донецкая ОВА.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности жители Донбасса начали активнее выезжать", - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 марта в Покровске остается чуть больше 3 тысяч жителей, в Константиновке – 9700 человек.

"В общей сложности на территории Донецкой области остается 288 тысяч гражданских жителей, из них около 22 тысяч – это дети. Среди общин, отнесенных к зоне активных боевых действий, дети проживают только в Лиманской городской общине, где всего 214 несовершеннолетних", - сообщили в Донецкой ОВА.

Ранее бригада "Месть" показала, как "рубит" оккупантов в Донецкой области.