Росіяни знищили позиції українських військових на Донеччині

Росіяни знищили позиції українських військових на Донеччині
Російські загарбники зруйнували деякі позиції Сил оборони України в місті Торецьк Донецької області
Як передає RegioNews, про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило в Телеграмі.
Зазначається, що на Краматорському і Торецькому напрямках росіяни при підтримці артилерії та безпілотників штурмувала українські укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. У Торецьку деякі позиції Сил оборони були зруйновані.
"Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
Також ворог штурмував наші позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо, 28 лютого росіяни вбили трьох людей та двох поранили у Донецькій області.
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