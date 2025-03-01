Росіяни знищили позиції українських військових на Донеччині

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Як передає RegioNews, про це оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило в Телеграмі.

Зазначається, що на Краматорському і Торецькому напрямках росіяни при підтримці артилерії та безпілотників штурмувала українські укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. У Торецьку деякі позиції Сил оборони були зруйновані.

"Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Також ворог штурмував наші позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, 28 лютого росіяни вбили трьох людей та двох поранили у Донецькій області.