Россияне уничтожили позиции украинских военных в Донецкой области

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Как передает RegioNews, об этом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила в Телеграмме.

Отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях россияне при поддержке артиллерии и беспилотников штурмовали украинские укрепления в районах Орехово-Василовки, Крымского и Щербиновки. В Торецке некоторые позиции сил обороны были разрушены.

"Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Также враг штурмовал наши позиции в Покровском и Новопавловском направлениях.

Напомним, 28 февраля россияне убили трех человек и двоих ранили в Донецкой области.