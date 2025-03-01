Россияне уничтожили позиции украинских военных в Донецкой области
Российские захватчики разрушили некоторые позиции Сил обороны Украины в городе Торецке Донецкой области
Как передает RegioNews, об этом оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила в Телеграмме.
Отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях россияне при поддержке артиллерии и беспилотников штурмовали украинские укрепления в районах Орехово-Василовки, Крымского и Щербиновки. В Торецке некоторые позиции сил обороны были разрушены.
"Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
Также враг штурмовал наши позиции в Покровском и Новопавловском направлениях.
Напомним, 28 февраля россияне убили трех человек и двоих ранили в Донецкой области.
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