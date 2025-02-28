Обстрелы Донбасса: россияне убили трех человек и двоих ранили

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Российские захватчики в Донецкой области 28 февраля обстреляли три общины, в результате три человека погибли и двое получили ранения

Об этом сообщила прокуратура области, передает RegioNews.

Утром 28 февраля ВС РФ атаковали с FPV-дрона Лиман. В результате взрыва средства поражения получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двое мужчин 61 и 62 лет, которые двигались на велосипедах.

Также под прицел окупантов попал Мирноград, где от артиллерийских обстрелов погибла 53-летняя местная жительница.

Еще один вражеский беспилотник попал по окрестностям поселка Ставки Лиманской территориальной общины. Во время пребывания на улице получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочные ранения 56-летний гражданский.

Кроме того, враг накрыл огнем из ствольной артиллерии Константиновку. С минно-взрывной травмой и открытым переломом бедра госпитализирована 49-летняя женщина.

В населенных пунктах повреждены жилые дома, магазин, линия электросети.

При процессуальном руководстве Славянской, Покровской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, в ночь на пятницу, 28 февраля, российская армия выпустила по Украине 208 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 107 дронов, еще 97 — локационно потеряны.