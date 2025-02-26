Выход на трассу на Днепр: Силы обороны взяли под контроль село под Покровском
В ходе штурмовых действий украинские десантники зачистили от оккупационных войск РФ село Котлино Покровского района Донецкой области
Об этом заявил официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.
Отмечается, что занятие Котлиного позволило бы россиянам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на захват этого села армия РФ бросила значительные силы.
"Десантники совместно со смежными подразделениями Сил обороны не позволили захватчикам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за пределы села", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно Силы обороны уничтожили замаскированный российский БМ-21 "Град" на Покровском направлении.
Появились кадры сбития "шахедов" в Киевской, Сумской и Харьковской областяхВсе новости »
26 февраля 2025, 12:20ГУР показало боевую работу FPV-подразделения "Крылья" под Покровском
26 февраля 2025, 10:05В 2025 году ВСУ уничтожили более 500 российских танков и 1125 ББМ, — Сырский
26 февраля 2025, 00:40
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
26 февраля 2025, 13:51В Ивано-Франковском ТЦК отреагировали на обвинения блоггера об избиении
26 февраля 2025, 13:46Россияне ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 8 ранены
26 февраля 2025, 13:39Во время ночной атаки на Киевщину погибла известная журналистка и ее муж
26 февраля 2025, 13:29В Украине создадут Высший административный суд: решение ВР
26 февраля 2025, 13:25У семьи депутата Киевсовета нашли имущество на 250 млн грн
26 февраля 2025, 13:17Украинцы ответили, считают ли президента и Верховную Раду легитимными
26 февраля 2025, 12:59В Житомире студент нашел банковскую карту и потратил с нее 6,5 тыс. гривен
26 февраля 2025, 12:52В Хмельницкой области экскеров прокуратуры задекларировал при увольнении 1 млн грн, 4 квартиры, 3 авто и 7 земельных участков
26 февраля 2025, 12:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства