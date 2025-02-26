З'явилися кадри збиття "шахедів" на Київщині, Сумщині та Харківщині
Минулої доби під час повітряних атак РФ прикордонники Харківського, Сумського та Житомирського загонів збили три ворожих БпЛА типу "Shahed 136"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Зафіксувавши політ баражуючих боєприпасів, військовослужбовці, використовуючи штатну зброю, влучили у ворожі цілі, не допустивши нанесення руйнацій мирним українським населеним пунктам", — повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше військові моряки показали, як вночі знищили 10 "шахедів" над Одещиною.
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