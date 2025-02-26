ГУР показало боевую работу FPV-подразделения "Крылья" под Покровском
Воины подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают пехоту и технику российских оккупационных войск в Донецкой области
Эпизоды боевой работы в Покровском направлении обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Бойцы сняли уничтожение российских танка Т-72, БМП, пушки Д-30, склада БК, военного транспорта, оборудования для связи, а также личного состава армии РФ.
"Среди ликвидированных - вражеский экипаж БпЛА. Показательный случай - приключения московитов на кладбище, где они пытались скрыться среди могил, но были уничтожены мастерами FPV подразделения "Крылья", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.