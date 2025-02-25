скриншот с видео

Мэр прифронтового Покровска Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в сентябре 2022 года, опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал "заключить мир"

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Требушкина, передает RegioNews.

Он заявил, что в Покровске все еще остаются люди.

"Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир", - сказал мэр.

Он заявил, будто жители города говорили ему, что стремятся к миру.

"Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны", - сказал Требушкин.

Он обратился к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины "устали от войны и хотят мира".

"Жители Покровской общины хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы у вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", - обратился он к Зеленскому.

Стоит отметить, что на странице Требушкина не было активности с января 2023 года.

В Покровской городской военной администрации отреагировали на заявление мэра. Там подчеркнули, что "руководство военной администрации делает все возможное для приближения победы и поддерживает президента и правительство Украины в стремлении к скорейшему миру". Там призвали жителей общины не поддаваться на манипуляции.

В МВА добавили, что согласно законодательству, с момента введения военной администрации руководство общиной осуществляет исключительно ее начальник, назначенный на должность президентом Украины, а должностное лицо территориальной общины – городской голова, находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Требушкин был депутатом Мирноградского городского совета, а после – депутатом Донецкого областного совета. С 2010 по 2015 год – председатель Мирноградского городского совета. С 2019 года он стал народным депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок" как беспартийный. Являлся членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В 2020 году Требушкин выиграл выборы мэра Покровска.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Покровск Донецкой области остаются почти 7 тысяч гражданских. Эвакуация продолжается.