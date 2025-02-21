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21 февраля 2025, 18:22

Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль в Донецкой области

21 февраля 2025, 18:22
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фото: Евгений Каплин
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В Донецкой области российские военные обстреляли из артиллерии эвакуационную машину Гуманитарной миссии «Подснежники»

Об этом в Фейсбуке сообщил руководитель Гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, передает RegioNews.

По его словам, 21 февраля, около 10:45 во время эвакуации гражданских в Донецкой области российская армия нанесла серию прицельных ударов с артиллерии по эвакуационному автомобилю.

Каплин отметил, что когда машина въехала в село Николаевка, сразу была обстреляна с россиянами. Разрывы происходили на расстоянии около 30-50 м от места эвакуации.

"Когда машина выезжала из села с эвакуированными на борту, машина была атакована еще одной серией артиллерийских ударов. Ближайший снаряд взорвался в 3 метрах от автомобиля. В общей сложности было зафиксировано 7 ударов с интервалом 40-50 секунд между ними. Предварительно, огонь велся из артиллерийской пушки калибра 122 мм и, вероятно, корректировался БпЛА разведывательного типа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области задержан военнослужащий, который требовал деньги у женщины, выдавая себя за работника СБУ.

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