Последствия авиаудара по Константиновке: количество погибших выросло

фото: Донецкая ГВА

В Константиновке Донецкой области войска РФ ударили ФАБами по предприятию. Погибли два человека, еще один человек ранен

Об этом сообщил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает RegioNews.

По его словам, российские захватчики нанесли три авиационных удара управляемыми бомбами ФАБ-250 по одному из предприятий общины.

В результате атаки ранение получило одно гражданское лицо. Еще два человека получили ранения несовместимые с жизнью.

Разрушены и повреждены частные жилые дома, помещения СТО, складское помещение.

Кроме того, российские военные обстреляли Николаевский старостинский округ по ствольной артиллерии.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Однако в результате обстрела поврежден легковой автомобиль.

Артиллерийский огонь оккупанты открывали и по Белокузьминовскому старостинскому округу. Повреждены частные дома – разрушены фасады зданий. К счастью, пострадавшие на месте не обнаружены.

Горбунов подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно и призвал жителей Константиновки своевременно эвакуироваться.

Напомним, утром 21 февраля российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 3400 ударов по населенным пунктам Донецкой области.