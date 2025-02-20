Россияне нанесли новый авиаудар по Донецкой области: погиб человек, есть разрушения
Российские войска днем 20 февраля нанесли авиационный удар по селу Николаевка Донецкой области. В результате обстрела есть разрушение, погиб мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара полностью разрушен жилой дом. Во время разбора завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1958 года рождения.
В ведомстве добавили, что в результате обстрела поврежден 21 частный дом.
Напомним, также ранее россияне нанесли 4 авиаудара и обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области. Сейчас известно о четырех погибших.
Авиаудар по дому в Херсоне: под завалами нашли тело матери пострадавших близнецовВсе новости »
20 февраля 2025, 18:24Россияне массированно ударили по Константиновке: четверо погибших
20 февраля 2025, 17:08Оккупанты атаковали Запорожский район: пострадала женщина
20 февраля 2025, 15:58
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Во Львовской области мужчина "заминировал" ТЦК: его взяли под стражу
20 февраля 2025, 21:31Зеленский о встрече со спецпредставителем Трампа: хороший разговор, много деталей
20 февраля 2025, 21:31"Нет королю": американцы выходят на улицы и протестуют против Трампа
20 февраля 2025, 20:46С 25 февраля стартует Национальный кинофестиваль Cinema for Victory-2025
20 февраля 2025, 20:40Глава оборонного комитета Рады заявил, что США остановили продажу оружия в Украине
20 февраля 2025, 20:15Украинский суд заочно дал 10 лет тюрьмы известному российскому актеру
20 февраля 2025, 20:03Бизнес на костях: в Хмельницкой области разоблачили на взятках заместителя директора филиала госпредприятия по утилизации отходов
20 февраля 2025, 19:57Лед и морозы: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на 21 февраля
20 февраля 2025, 19:35В Киеве мужчина пытался проехать по Днепру: автомобиль провалился под лед
20 февраля 2025, 19:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »