Россияне массированно ударили по Константиновке: четверо погибших
В четверг, 20 февраля, россияне нанесли 4 авиаудара и обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Известно о четырех погибших: 2 мужчинах и 2 женщинах.
В результате вражеских ударов повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки, общежитие, инфраструктурный объект, 2 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод, 7 гаражей и 3 автомобиля.
"В последнее время россияне особенно активно бьют по Константиновке. Остаться там, как и на остальной территории области, – опасно! Эвакуация спасает жизнь!", – подчеркнул чиновник.
Напомним, 20 февраля россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждены предприятия, погибли два человека.
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