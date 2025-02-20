Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: пошкоджені підприємства, є загиблі
В четвер, 20 лютого, російські окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Від отриманих поранень загинули двоє чоловіків. Також осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
Нагадаємо, в ніч на 20 лютого росіяни запустили по Україні 14 ракет та 161 безпілотник.
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