Оккупанты атаковали авиабомбами Константиновку: есть погибшие и раненые

фото: ОВА

В среду, 19 февраля, россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на Константиновку Донецкой области. Взрывы повлекли за собой значительные разрушения частного сектора

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"По меньшей мере, 1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", – рассказал чиновник.

В результате ударов повреждены 34 частных дома, админздание, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что чрезвычайники обнаружили под завалами тела 2 погибших и ликвидировали очаги пожара.

В общей сложности спасатели разобрали 13 тонн строительных конструкций.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы, которые уже завершены, осложняли повторные обстрелы: из-за опасности спасателям приходилось их временно прекращать.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне атаковали Украину 167-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Также враг запустил две баллистические ракеты.