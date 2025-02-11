На Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ

фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Кіровоградській області двох зловмисників, які шпигували за українською військовою технікою

Як передає RegioNews, про це повідомляє СБУ.

Для виконання ворожого завдання чоловік та його неповнолітній напарник мали приховано встановити GPS-трекер на автомобіль, що супроводжує колони Сил оборони.

У такий спосіб окупанти планували в режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах.

При обшуках у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер.

Для конспірації російський агент подобово орендував житло, а комунікацію із загарбниками підтримував через анонімний чат у месенджері.

Наразі чоловіку, який займався злочинною діяльністю, повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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