СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів – психотерапевта і диякона УПЦ МП

фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів російських спецслужб. Йдеться про місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника – диякона Харківської єпархії УПЦ (МП)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, затримані хотіли за завданням росіян виявити місця найбільшого зосередження особового складу та техніки Сил оборони України. Також вони збирали персональні дані українських військових.

"Щоб отримати розвіддані, лікар "втемну" використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті", - йдеться у повідомленні.

Лікар залучив до співпраці з ворогом свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП). Той, за даними СБУ, випитував необхідну росіянам інформацію у прихожан своєї церкви.

В СБУ також розповіли, що для комунікації з російськими кураторами агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

Також правоохоронці з'ясували, що затриманий лікар певний час перебував у статусі "сплячого агента" ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді та виправдовуванні російської агресії. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Харкові агентку спецслужб РФ, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року. Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.