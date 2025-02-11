На Буковині з'явився новий гірський туристичний маршрут
У горах Чернівецької області відкрили новий туристичний маршрут протяжністю чотири кілометри
Про це повідомляє Чернівецька обласна рада, передає RegioNews.
Це екологічна стежка "До Вартових Недеї", що простягається від села Мигово до селища Берегомет.
Маршрут має протяжність чотири кілометри та розрахований на будь-яку категорію мандрівників.
Гірські рятувальники пройшли маршрутом, визначивши, де відпочивальникам слід бути особливо обачними, обстежили складні ділянки підйому, оглянули кожну з тематичних зупинок на маршруті та перевірили маркування.
Нагадаємо, на вихідних у горах на Закарпатті під час проходження туристичного маршруту у горах заблукав 71-річний львів’янин. Пошуки тривали майже добу. Мандрівника знайшли.
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