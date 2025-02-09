Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области
Вчера, 8 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3395 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Мирноград, Покровск, Торецк, поселок Алексеево-Дружковка, села Гришино и Иванополье.
Российские захватчики повредили 46 гражданских объектов, из них 35 жилых домов.
"В результате вражеских ударов в Покровске ранены 4 человека, разрушения получили 4 многоквартирных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль", — говорится в сообщении.
Известно, что в течение 8 февраля:
- Константиновку россияне атаковали двумя авиабомбами "ФАБ-250" и артиллерией - ранили гражданское лицо. Повреждены 22 частных дома, ЛЭП, газопровод.
- В поселке Алексеево-Дружковка авиаударом поврежден дом, в Гришино - шесть частных домов.
- По Иванополью кафиры ударили из артиллерии — разрушения получили два дома и газопровод.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, вчера в результате российских обстрелов Херсонщины пострадали пять мирных жителей, среди них — ребенок.