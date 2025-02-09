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09 февраля 2025, 16:20

Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Донецкой области

09 февраля 2025, 16:20
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фото: Нацполиция
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Вчера, 8 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3395 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Мирноград, Покровск, Торецк, поселок Алексеево-Дружковка, села Гришино и Иванополье.

Российские захватчики повредили 46 гражданских объектов, из них 35 жилых домов.

"В результате вражеских ударов в Покровске ранены 4 человека, разрушения получили 4 многоквартирных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль", — говорится в сообщении.

Известно, что в течение 8 февраля:

  • Константиновку россияне атаковали двумя авиабомбами "ФАБ-250" и артиллерией - ранили гражданское лицо. Повреждены 22 частных дома, ЛЭП, газопровод.
  • В поселке Алексеево-Дружковка авиаударом поврежден дом, в Гришино - шесть частных домов.
  • По Иванополью кафиры ударили из артиллерии — разрушения получили два дома и газопровод.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вчера в результате российских обстрелов Херсонщины пострадали пять мирных жителей, среди них — ребенок.

РФ война обстрелы Донецкая область Нацполиция пострадавшие
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