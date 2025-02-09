В Донецкой области ВСУ уничтожили российский Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8

скриншот с видео

Видео поражения обнародовала 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, передает RegioNews.

"В окрестностях Торецкого сводное зенитно-ракетное подразделение 28-й ОМБр и 57-го ОБ ТрО "Иглой" отправило российское Су-25 на вечную стоянку. Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но и здесь неудача – наши расчеты FPV операторов R.V. и ББПС не дали ему это сделать", – йдеться у повідомленні.

Отмечается, что после поражения вертолет вернулся на базу, но требует значительного ремонта. По данным военных, пилота вражеского Су-25 оккупанты покинули.

Ранее Силы обороны показали, как уничтожили российскую гаубицу под Покровском Донецкой области.