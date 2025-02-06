У Запорізькій області експравоохоронця засудили до 15 років за співпрацю з окупантами

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Колишнього прокурора Запорізької області засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він співпрацював із окупаційною адміністрацією РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що навесні 2022 року чоловік перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Зрадник почав працювати на посаді керівника так званої "прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська", створеної окупаційною адміністрацією.

"Суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також зрадника позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування, строком на 15 років.

Нагадаємо, колишнього правоохоронця МВС України з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом. Він добровільно працював на окупантів.