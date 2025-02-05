Фото: прокуратура

Окупант разом зі своїми "товаришами" увірвався в будинок українців. Там вони вкрали авто, а також викрали й самого власника будинку

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винним 33-річного військовослужбовця РФ у порушенні законів та звичаїв війни, і ухвалив рішення про засудження до 12 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, цей окупант з іншими російськими військовими вдерся в приватний будинок у селі Грем’яч Новгород-Сіверського району. Згодом вони провели обшук, вкрали два авто, а також насильно помістили господаря будинку до одного з викрадених автомобілів та у супроводі колони російської військової бронетехніки потерпілого було вивезено в бік кордону України з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти захопили трьох братів. Один з них раніше брав участь в АТО. Росіяни під тортурами змушували чоловіків вої техніки ворога. Один з потерпілих заявив про свою участь у підриві російської колони, хоча насправді не мав до цього жодного відношення. Тоді окупанти відвели братів у лісопосадку, розстріляли та закопали їхні тіла.