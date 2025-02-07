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07 февраля 2025, 13:49

СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ на Краматорском направлении

07 февраля 2025, 13:49
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Фото: СБУ
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Житель Донбасса передавал оккупантам данные о расположении украинских военных. Врага особенно интересовали опорные пункты обороны

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Очередного агента ФСБ разоблачили в Донецкой области. Он корректировал вражеский огонь по украинским защитникам на Краматорском направлении.

Когда предатель обнаруживал "потенциальные цели", он передавал координаты оккупантам. Для неприятеля приоритетными целями были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии Вооруженных Сил Украины.

Завербовали 41-летнего работника агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района россияне в декабре прошлого угла. Изменник объезжал местность, где отслеживал пункты базирования украинских защитников. Затем он отправлял в российскую ФСБ "отчеты" со скриншотами Google-карт с пометками "целей".

В настоящее время злоумышленник уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили жительницу Кривого Рога, которая распространяла информацию о расположении военных формирований. Также в соцсетях она отрицала агрессию РФ против Украины и восхваляла диктатора Путина.

Также сообщалось, что СБУ задержала двух агентов РФ, пытавшихся пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Двое жителей Одесщины в возрасте 17 и 18 лет были завербованы спецслужбами РФ через мессенджеры.

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