Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Очередного агента ФСБ разоблачили в Донецкой области. Он корректировал вражеский огонь по украинским защитникам на Краматорском направлении.

Когда предатель обнаруживал "потенциальные цели", он передавал координаты оккупантам. Для неприятеля приоритетными целями были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии Вооруженных Сил Украины.

Завербовали 41-летнего работника агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района россияне в декабре прошлого угла. Изменник объезжал местность, где отслеживал пункты базирования украинских защитников. Затем он отправлял в российскую ФСБ "отчеты" со скриншотами Google-карт с пометками "целей".

В настоящее время злоумышленник уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили жительницу Кривого Рога, которая распространяла информацию о расположении военных формирований. Также в соцсетях она отрицала агрессию РФ против Украины и восхваляла диктатора Путина.

Также сообщалось, что СБУ задержала двух агентов РФ, пытавшихся пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Двое жителей Одесщины в возрасте 17 и 18 лет были завербованы спецслужбами РФ через мессенджеры.