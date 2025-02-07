СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ на Краматорском направлении
Житель Донбасса передавал оккупантам данные о расположении украинских военных. Врага особенно интересовали опорные пункты обороны
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.
Очередного агента ФСБ разоблачили в Донецкой области. Он корректировал вражеский огонь по украинским защитникам на Краматорском направлении.
Когда предатель обнаруживал "потенциальные цели", он передавал координаты оккупантам. Для неприятеля приоритетными целями были опорные пункты обороны, штабы и огневые позиции артиллерии Вооруженных Сил Украины.
Завербовали 41-летнего работника агропредприятия из прифронтового поселка Краматорского района россияне в декабре прошлого угла. Изменник объезжал местность, где отслеживал пункты базирования украинских защитников. Затем он отправлял в российскую ФСБ "отчеты" со скриншотами Google-карт с пометками "целей".
В настоящее время злоумышленник уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее разоблачили жительницу Кривого Рога, которая распространяла информацию о расположении военных формирований. Также в соцсетях она отрицала агрессию РФ против Украины и восхваляла диктатора Путина.
Также сообщалось, что СБУ задержала двух агентов РФ, пытавшихся пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения. Двое жителей Одесщины в возрасте 17 и 18 лет были завербованы спецслужбами РФ через мессенджеры.