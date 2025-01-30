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30 січня 2025, 08:51

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки знищено навчальний заклад

30 січня 2025, 08:51
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фото: Телеграм Сергій Лисак
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У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожого обстрілу ввечері, 29 січня, зруйнований ліцей, пошкоджені лінія електропередач, підприємство та понад 20 приватних будинків

Як передає RegioNews, про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

"На Синельниківщині внаслідок вечірньої атаки знищений ліцей. Пожежу, яка вирувала там, рятувальники приборкали", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що російські терористи пошкодили будинок культури, релігійну установу, адмінбудівлю, пошту, магазин, підприємство. Також пошкоджень зазнали 22 приватні будинки та лінія електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Він також додав, що уночі 30 січня росіяни вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає.

Як повідомлялось, за минулу добу росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область. Він ворожих обстрілів постраждали 9 населених пунктів регіону. Зокрема окупанти здійснили 16 авіаційних ударів по Новопавлівці.

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