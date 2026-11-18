Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 листопада РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 126 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Постраждали шестеро людей, серед них дитина.