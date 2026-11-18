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Вранці 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в Златополі Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких – 11-річний хлопчик.

Медики надають пораненим необхідну допомогу. На місці влучання виникла пожежа – горять торговельні павільйони.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За даними ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 людей.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.